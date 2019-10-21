Karrenbauer’in umudu Türkiye

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BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da sevilme oranı giderek düşen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, oy ve sempati kaybettikçe Türkiye'ye saldırıyor. Yapılan son araştırmada 'En Sevilen Politikacı' listesinin son sırasında yer alan Kramp Karrenbauer, liste açıklanır açıklanmaz hemen Türkiye'ye saldırdı. CDU lideri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na ve harekâta ara verilmesini sert dille eleştirdi.CDU lideri, "NATO partneri olsun olmasın. Kendisini komşusunun tehdidi altında gören herkesin silah zoruyla sınırlara tecavüz etmesi standartlaştığında, savaş sonrası temel düzenimiz hâline gelen 'Çatışmalar diplomasiyle çözülür' prensibini tehlikeye atmış oluruz" diyerek barış harekatımıza dil uzattı. ABD'nin PKK'ya sırt çevirmesine de kızan Karrenbauer, "Bu dünya genelinde en güçlü müttefikimizin güvenirliliğinin sorgulanmasına yol açacaktır" dedi.SON zamanlarda çok sesi çıkmayan CDU Lideri Annegret Karrenbauer, kendisini 'En çok sevilen 10 lider' listesinin en son sırasında görünce alelacele açıklama yaparak Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na saldırmaya başladı. Karrenbauer, "Güçlüyüz, iş bize düşüyor ve biz de artık kendi siyasi cevabımızı vermek zorundayız" dedi. En çok sevilen liderler listesinin başında Winfried Kretschmann, ikinci sırada ise Angela Merkel var.FRANKFURT