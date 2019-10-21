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’ta terörü

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Stuttgart’ta PKK terörü
Kanlı örgüt PKK, Almanya'da haftasonu yine terör gösterileri düzenledi. Köln, Frankfurt ve Berlin gibi şehirlerde düzenlenen gösterilerde polis sıkı markaj uyguladı. Köln'de PKK ve Apo posterleri açılmasına polis izin verilmezken, Stuttgart'ta polisin yumuşak davranması tepki çekti. Stuttgart'ta PKK ve Apo posterleri taşıyan PKK'lılar polisle çatıştı. PKK'lılar polise taş ve sopalarla saldırınca poliste biber gazıyla karşılık verdi. Bir polisin yaralanmasına neden olan PKK'lılar, polislere şişe ve patlayıcı madde attı.
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Stuttgart’ta PKK terörü
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