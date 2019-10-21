Türkiye sevdalıları tek yürek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Wuppertal kentinde faaliyet gösteren 'Türkiye Sevdalıları Wuppertal' isimli girişim, 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' adlı bir yürüyüş düzenledi. STK'ların ortaklaşa düzenlediği yürüyüşe bine yakın Türk vatandaşı bayraklarıyla katıldı. İnisiyatifin Sözcüsü Murat Güneş, "Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak için sokağa çıktık. Hiçbir taşkınlık yapmadan teröre karşı tepkimizi dile getirdik" dedi. Türk askerine selam göndererek binlerce kilometre uzaktan 'Yanınızdayız' mesajı veren Türkler, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı./ WUPPERTAL