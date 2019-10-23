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Steinmeier’e savaş açtı

Alman , ülkede Yahudi düşmanlığına yol açtığını ileri sürdüğü isimler arasına ’i de ekledi

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Bild gazetesi Steinmeier’e savaş açtı
BILD gazetesi, ülkede kendisine göre "Yahudi düşmanlığı yapan", "körükleyen" veya "yapılmasına imkan sağlayanları" sıralarken, listeye Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i de dahil etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier'i sevmeyen gazete, bu nedenle düşük profilli okur kitlesine sunduğu manüpilatif haberlerle Cumhurbaşkanı'nı sürekli hedef gösteriyor.

MAZYEK DE LİSTEDE
GAZETE, Cumhurbaşkanı'nın yeni İran Büyükelçisi'ni ağırlarken Cumhurbaşkanlığı'na İran bayrağı astırmasını suç olarak lanse etti. Bild aynı zamanda Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek'i de listeye alarak hedef gösterdi. FRANKFURT
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Bild gazetesi Steinmeier’e savaş açtı
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