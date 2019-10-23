Bild gazetesi Steinmeier’e savaş açtı

BUGÜN NELER OLDU

BILD gazetesi, ülkede kendisine göre "Yahudi düşmanlığı yapan", "körükleyen" veya "yapılmasına imkan sağlayanları" sıralarken, listeye Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i de dahil etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier'i sevmeyen gazete, bu nedenle düşük profilli okur kitlesine sunduğu manüpilatif haberlerle Cumhurbaşkanı'nı sürekli hedef gösteriyor.GAZETE, Cumhurbaşkanı'nın yeni İran Büyükelçisi'ni ağırlarken Cumhurbaşkanlığı'na İran bayrağı astırmasını suç olarak lanse etti. Bild aynı zamanda Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek'i de listeye alarak hedef gösterdi. FRANKFURT