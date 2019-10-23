Siz ne kadar uyanıksınız

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Sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemek için Türkiye'nin Suriye için yaptığı "Uçuşa yasak bölge ilan edilsin" teklifini reddeden Almanya, hazıra konmanın hesaplarını yapıyor. Yıllarca Suriye için parmağını bile kıpırdatmayan Almanya şimdi Türkiye'nin temizlediği terör koridorunun "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilmesini istedi. Teklifi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer getirdi.KARRENBAUER, Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra batılı müttefiklere bu yönde bir teklif götürdüğünü açıkladı. Bakan Karrenbauer uluslararası güçlerden oluşan bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Bakanın bu teklifi, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve bakanlığı şaşırttı. Bakanlık, tekliften haberdar olunmadığını ve bu konu üzerinde daha görüşülmesi gereken ayrıntılar olduğunu açıkladı.KARRENBAUER ise öneriyi yapmadan önce bu yönde bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanı Maas'a cep telefonu üzerinden bir kısa mesaj ile duyurduğunu bildirdi. Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için bölgeye girmesini istemeyen Almanya, şimdi DEAŞ terörünü bahane ederek bölgeye girilmesini savunuyor. Ancak Almanya'nın asıl korkusu, bölgenin temizlikten sonra Türkiye'nin kontrolünde olması. FRANKFURTSAVUNMA Bakanı, aynı zamanda bölgenin yeniden inşa edilmesi için de güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasiler Roderich Kiesewetter ve Norbert Röttgen de benzer açıklamalarda bulundu. Kiesewetter, "AB ülkelerinden olan 30-40 bin askerin koruması altında olacak bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını" istedi. Röttgen ise Almanya'nın derdini açık açık dile getirdi.RÖTTGEN, "Bu bölgenin güvenliğinin kontrolünün Türkiye tarafından değil de uluslararası birlik tarafından üstlenmesini sağlayacak inisiyatif ele alınmalı. Bu konuda İngiltere, Fransa ve Almanya'ya iş düşüyor" dedi. Röttgen bu açıklamalarla asıl amacın Suriye'nin ve o ülke vatandaşlarının yeniden bölgeye yerleşmesinin değil de Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.