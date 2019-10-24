Karrenbauer ortalığı karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz (SPD) ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD), hükümet ortağı CDU'nun "güvenli bölge" çıkışını eleştirdi ve Savuma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve Başbakan Merkel ile görüştü. Öneriye destek veren Başbakan Merkel'in, "Türkiye'nin bölgede kalması engellenmeli" dediği ileri sürüldü.BAŞBAKANLIĞININ tehlikeye girdiğini anlayınca Türkiye'ye saldırmaya başlayan Karrenbauer, şimdi de güvenli bölgenin yeniden inşası sırasında rant kapma sevdasına düştü. Almanya'nın son günlerde bölgeyle ilgili verdiği tepkilerin asıl nedeninin, bölgenin yeniden inşasında rant elde etme kaygısı olduğu anlaşıldı. FRANKFURT