PKK’lılara değil bize silah çekti

PKK'LI

HÂLÂ

BUGÜN NELER OLDU

PKK'LI hainler, Almanya'nın Herne kentinde daha önce saldırdıkları Türk kahvehanesine önceki gün ikinci kez saldırı düzenledi. Olayın tırmanması üzerine kahvehaneye gelen polisler, çevrede terör estiren PKK'lıları dağıtmak yerine Türk vatandaşlarını silahla tehdit ettiler. "Yaklaşmayın, içeriye girin yoksa sizi vururuz" diye Türkleri tehdit eden polisler, PKK'lıları ise dokunmadan bölgeden uzaklaştırdı.BİR grup PKK'lı, polis kordonunu aşarak taş, sopa, zincir ve demirlerle Türklere saldırdı. SABAH'a konuşan vatandaşlar, bu sırada iki polisin terör örgütü yandaşlarını püskürtmek yerine, Türklere silah çekip kahvehaneye girmeye zorladığını söyledi. Türkler, "Bu sırada itiraz edenlere ise polis 'İçeri girin yoksa vururum' diye bağırdı" dedi.VATANDAŞLAR, olayları şöyle anlattı: PKK'lılar, dağılmamızı bekledi. Kahvehanede az kişi kalınca, yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 200 kişi vardı. Önlerinde de dört polis bulunuyordu. Bir grup koridoru aşıp bize saldırdı. Sonra polis içeriye girmemizi istedi. PKK'lıları olaylardan sonra oradan uzaklaştırıp bizi de, 'Biz koruruz burayı' diyerek eve gönderdiler.ALMANYA'NIN Lüdenscheid kentinde geçtiğimiz hafta Mehmet P. isimli Türk vatandaşını bıçaklayan PKK'lı tespit edilemedi. Polisin onlarca tanık, video ve fotoğrafa rağmen hâlâ kimseyi gözaltına alamaması Türklerin tepkisini çekti. Hagen Başsavcısı Gerhard Pauli, "Şu ana kadar yaptığımız araştırma ve incelemeler sonuçsuz kaldı. Ancak çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Her materyali titizlikle inceliyoruz. En kısa zamanda sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. LÜDENSCHEID