Yeni muhtar Tatjana

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nin Altenstadt kasabasının Waldsiedlung mahallesi muhtarlığına Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Tatjana Cyrulnikov getirildi. Yapılan ilk seçimde göreve getirilen ırkçı Milliyetçi Demokrat Partili (NPD) Stefan Jagsch ise oy birliğiyle görevden alındı. Aşırı sağcı NPD mensubu Jagsch'ın muhtarlığa seçilmesi ülkede büyük tepki çekmiştiJAGSCH'IN muhtarlıktan alınması için harekete geçen mahalle meclisi, oybirliğiyle siyasiyi muhtarlıktan aldı. Yapılan oylamada göreve Tatjana Cyrulnikov seçildi. Jagsch, karara itiraz edeceğini açıkladı. ALTENSTADT