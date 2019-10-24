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Yeni muhtar Tatjana

’li , Waldsiedlung mahallesinde muhtar seçilmişti. Tepkiler art arda gelince görevden alınan muhtarın yerine seçildi

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Yeni muhtar Tatjana
Almanya'nın Hessen Eyaleti'nin Altenstadt kasabasının Waldsiedlung mahallesi muhtarlığına Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Tatjana Cyrulnikov getirildi. Yapılan ilk seçimde göreve getirilen ırkçı Milliyetçi Demokrat Partili (NPD) Stefan Jagsch ise oy birliğiyle görevden alındı. Aşırı sağcı NPD mensubu Jagsch'ın muhtarlığa seçilmesi ülkede büyük tepki çekmişti

FAŞİST MUHTAR İTİRAZ EDECEK
JAGSCH'IN muhtarlıktan alınması için harekete geçen mahalle meclisi, oybirliğiyle siyasiyi muhtarlıktan aldı. Yapılan oylamada göreve Tatjana Cyrulnikov seçildi. Jagsch, karara itiraz edeceğini açıkladı. ALTENSTADT
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Yeni muhtar Tatjana
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