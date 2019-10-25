Aman Kemal bey duymasın

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Almanya'daki Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Teşkilatı Birliği yöneticileri, Dortmund'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde molotof kokteylli saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ulu Cami'yi ziyaret etti. CHP NRW Başkanı İbrahim Vural, Avrupa'daki Türklere PKK/PYD'nin saldırılarını kınadı, "Bu saldırılar, Türklerin birlik ve beraberliğini bozmak için yapılıyor" dedi.BAŞKAN Vural, "Bizi provokasyona getirmek isteyenlere meydan vermeyeceğiz. Alman devletinin ikiyüzlü tutumunu kınıyoruz. Saldırıların önüne geçilebilir. Alman devletinden kurumlarımıza saygı gösterilip saldırganların yakalanmasını talep ediyoruz. Hukuktan bahseden Avrupa ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi. CHP NRW Birliği eski başkanı Cemal Bulut da Alman yetkililere tepki gösterdi.BULUT, "İç siyasette ayrı düşünebiliriz. Ayrı partilere mensup olabiliriz. Fakat ülkenin birliği söz konusu olduğunda hiç kimse bizi ayıramaz. Alman devletinin iki yüzlü politikasını kınıyorum. Çok sayıda Türk, Alman ırkçılarının kurbanı oldu. Biz Türklere yapılan terör saldırılarını Alman devleti ortaya çıkarmadı. Acilen Almanya camilerimize, cem evlerimize, kurumlarımıza ve iş yerlerimize saldıranları bulmalı. Biz biliyoruz ki, isterlerse buluyorlar" diye konuştu.