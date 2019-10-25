Hep aynı numara

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA Federal Basın Merkezi'ne gelerek Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in haftalık basın toplantısını basan PKK'lıların binaya nasıl girdiği açıklanmadı. SABAH'ın, eylem yapmak için binaya gelen PKK'lıların salona nasıl girdiği konusundaki sorularına bu kez yanıt dahi verilmedi.ALMAN yetkililerin, PKK'lıların vermek istediği mesajını tüm gazetecilerin hazır bulunduğu bir ortamda verebilmesi için kolaylık sağladığı tahmin ediliyor. SABAH, geçen yıl da PKK'lı göstericilerin salona girip eylem yapmasının ardından yetkililere sorular sormuş, tatmin edici cevaplar alamamıştı. BERLİN