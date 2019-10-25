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Hep aynı numara

’nde tiyatrosuna izin verilmesi, sözde göstericilerin içeri nasıl alındığını gündeme getirdi. Yetkililer suspus

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Hep aynı numara
CEVAP BİLE VERMEDİLER
ALMANYA'DA Federal Basın Merkezi'ne gelerek Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in haftalık basın toplantısını basan PKK'lıların binaya nasıl girdiği açıklanmadı. SABAH'ın, eylem yapmak için binaya gelen PKK'lıların salona nasıl girdiği konusundaki sorularına bu kez yanıt dahi verilmedi.

BU İLK DEĞİL
ALMAN yetkililerin, PKK'lıların vermek istediği mesajını tüm gazetecilerin hazır bulunduğu bir ortamda verebilmesi için kolaylık sağladığı tahmin ediliyor. SABAH, geçen yıl da PKK'lı göstericilerin salona girip eylem yapmasının ardından yetkililere sorular sormuş, tatmin edici cevaplar alamamıştı. BERLİN
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