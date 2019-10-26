Almanya PKK’nın hamisi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattığı 9 Ekim'den bu yana Almanya genelinde YPG/PKK yandaşları, Türkleri hedef alıyor. Bu saldırılarda 1'i ağır 15 Türk vatandaşı yaralandı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) yayımladığı raporlar, YPG/ PKK'nın giderek daha fazla şiddet eylemlerine yöneldiğini, terör örgütünün lider kadrolarının özellikle gençleri şiddete teşvik ettiğini gösteriyor.RESMİ rakamlara göre, YPG/ PKK üyelerinin işledikleri suçlar 2018'de, 2017'ye göre yüzde 80'nin üzerinde artarak 1873 oldu. Polis istatistiklerine göre, bu suçların 305'ini şiddet eylemleri oluşturuyor. Federal Başsavcılık, 2011-2017'de sadece 387 PKK'lı hakkında terör örgütü üyeliğinden ya da terör örgütüne destek verme suçlarından soruşturma açarken bu yargılamaların çoğu hafif cezalarla sonuçlandı.