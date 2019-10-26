Bize parmağını sallayarak gelme

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Türkiye'ye gidiyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gitmeden önce Twitter hesabı üzerinden mesaj verdi. "Cumartesi günü Türkiye'ye gidiyorum" diyen Maas, şu sözleri sarfetti: Ateşkes kuralına uyulmalı ve sivil halk korunmalı, mültecilere uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde davranılmalı, siyasi süreç sabote edileceğine, desteklenmeli.MAAS, Türkiye'ye ders vermeye kalkınca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anında ağzının payını aldı. Çavuşoğlu, Maas'a Twitter üzerinden cevap verip nazikçe uyardı. Çavuşoğlu, şu cevabı verdi: Sevgili Heiko Maas. Türkiye'ye ziyaretinden memnuniyet duyuyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ancak parmağını sallayarak değil. Kim Türkiye'ye ders vermeye kalkarsa, hak ettiği cevabı alacağını da bilmeli.ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı yönlendirenlerden biri de hain Can Dündar. Dündar, Maas'a daha Adalet Bakanı iken yaklaşmış ve Türkiye'ye olan düşmanca tavrıyla prim yapmıştı. Maas da Dündar'ı parlatabilmek için yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet edip ona kıyak geçmişti. Dündar'ın hâlâ Maas'ı gaza getirip Türkiye düşmanı açıklamalar yapmaya yönlendirdiği tahmin ediliyor. Hain Can'ın, bu işte de parmağı olduğu düşünülüyor.Murat TOSUN