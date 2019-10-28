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Hollandalı’dan ırkçılara cevap

Cami yapımına karşı oldukları için gösteri yapan ırkçılara, en güzel cevabı bir Hollandalı verdi: Yalan söylüyorsunuz, Türkler çok uyumlu

Yalçın ÇAKIR Avrupa
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Hollandalı’dan ırkçılara cevap
Hollanda'nın Enschede kentinde yapılması planlanan camiye karşı çıkan bir grup ırkçının karşısına engelli ve yaşlı bir Hollandalı dikildi. İnşaatı protesto edenlerin ölçüyü kaçırıp Müslümanlara ve Türkleri hedef alması üzerine dayanamayan Hollandalı, ırkçılara tepki gösterdi.

TOPLUM BİRLİKTE GÜZEL
Engelli Hollandalı, "Yalan söylüyorsunuz. Hollanda'daki Türk toplumu çok iyi uyum sağladı. Toplumda çok başarılı oldular. Bu toplum hep birlikte çok daha iyi, bu toplum farklılıkları ile çok daha güzel" diyerek ırkçıları susturmayı başardı. Protesto, bu örnek davranıştan kısa süre sonra sona erdi.
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Hollandalı’dan ırkçılara cevap
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