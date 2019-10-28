Hollandalı’dan ırkçılara cevap

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Hollanda'nınEnschede kentinde yapılması planlanan camiye karşı çıkan bir grup ırkçının karşısına engelli ve yaşlı bir Hollandalı dikildi. İnşaatı protesto edenlerin ölçüyü kaçırıp Müslümanlara ve Türkleri hedef alması üzerine dayanamayan Hollandalı, ırkçılara tepki gösterdi.Engelli Hollandalı, "Yalan söylüyorsunuz. Hollanda'daki Türk toplumu çok iyi uyum sağladı. Toplumda çok başarılı oldular. Bu toplum hep birlikte çok daha iyi, bu toplum farklılıkları ile çok daha güzel" diyerek ırkçıları susturmayı başardı. Protesto, bu örnek davranıştan kısa süre sonra sona erdi.