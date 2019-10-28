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İkinci vakası

, asker selamı veren Türk milli takımının fotoğrafını paylaşması nedeniyle forma giydiği Altona 93’ten atıldı

ÇAĞLAYAN AKTÜRK Avrupa
Giriş Tarihi: 28.10.2019
İkinci Cenk Şahin vakası
PKK/YPG'ye desteğini tribünlerine yansıtan 2. Bundesliga ekibi St.Pauli'nin Enver Cenk Şahin'i takımdan uzaklaştırmasından sonra 4. Lig ekibi Altona 93'te forma giyen Trabzonlu Furkan Aydın'ın sözleşmesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının 'Asker selamı' fotoğraflarını paylaştığı için feshedildi.

"ERDOĞAN'A HAKARET ET, KURTUL"
Kararı kendisine teknik direktör Berkan Algan'ın bildirdiğini belirten Aydın, "Ben asker değil, asker selamı veren milli takımının fotoğrafını paylaştım. Politika ile işim olmaz. Taraftarlar tepki verince kulüp benden Başkan Erdoğan aleyhine paylaşım yapmamı istedi. Kabul etmeyince önce ikinci takıma sürüldüm, ardından kovuldum" dedi.
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İkinci Cenk Şahin vakası
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