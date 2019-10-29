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ikinci turda

Hannover Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan , pazar günü yapılan seçimde yüzde 32,2 oy alarak ikinci tura kaldı. SPD ise, 78 yıl aradan sonra kaybetti

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Belit onay ikinci turda
Alman Sosyal Demokrat Parti'nin kalesi sayılan ve 78 yıldır belediye başkanını çıkarttığı Hannover'de Yeşiller adayı Belit Onay, oyların yüzde 32.2'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Onay, aynı oranda destek bulan CDU'lu Eckhard Scholz'u 49 oyla geçti.

İKİNCİ TUR 10 KASIM'DA
ONAY ve Scholz 10 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimde başkan olmak için yarışacak. SPD'li aday Marc Hansmann ise oyların ancak yüzde 23,5'ini alabildi. Onay, "Seçim sonucu benim, partim ve Hannover için tarihi bir sonuçtu. Bizim için seçim yarışı asıl şimdi başlıyor"dedi.

Mehmet UZUN / HANNOVER
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Belit onay ikinci turda
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