Belit onay ikinci turda

BUGÜN NELER OLDU

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin kalesi sayılan ve 78 yıldır belediye başkanını çıkarttığı Hannover'de Yeşiller adayı Belit Onay, oyların yüzde 32.2'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Onay, aynı oranda destek bulan CDU'lu Eckhard Scholz'u 49 oyla geçti.ONAY ve Scholz 10 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimde başkan olmak için yarışacak. SPD'li aday Marc Hansmann ise oyların ancak yüzde 23,5'ini alabildi. Onay, "Seçim sonucu benim, partim ve Hannover için tarihi bir sonuçtu. Bizim için seçim yarışı asıl şimdi başlıyor"dedi./ HANNOVER