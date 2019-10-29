Haberler > Avrupa Haberleri > Korkunç katliam

Korkunç katliam

Tuğba A., “Boşanmak istiyorum” deyince, eşi Samet çılgına döndü. Önce eşi Tuğba’yı, sonra da 2 yaşındaki kızı Tuana ile 11 aylık oğlu Selman’ı katletti

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Korkunç katliam
Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında büyük bir dram yaşandı. 31 yaşındaki Samet A., 29 yaşındaki eşi Tuğba ve iki yaşındaki kızı Tuana'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getiren Samet A., 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Hastanede yaşam savaşı veren bebek, dün sabah yaşamını yitirdi. Samet A., cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ
OLAY, pazar sabahı meydana geldi. Polisi arayan Samet A., "Ailemi öldürdüm" dedi. Polis ve ilkyardım ekibi anında ailenin evine gitti. Burada Tuğba A.'nın ve 2 yaşındaki Tuana'yı hareketsiz yattığını gören ilkyardım ekibi, yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi. Ancak tüm çabalara rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Babanın, eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

BOŞANACAKTI İDDİASI
İLKYARDIM ekibi bu sırada babanın boğarak öldürmeye çalıştığı 11 aylık Selman'ın daha yaşadığını farketti. Küçük yavru ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağman Selman bebek, dün sabah yaşamını yitirdi. Balıkesirli Samet A., tutuklandı. Kırşehirli olduğu öğrenilen Tuğba A.'nın, eşinden boşanmak istediği için aile arasında kavga yaşandığı iddia ediliyor. VİYANA

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkunç katliam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN