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Federasyon dergisinden Burak’a 3 sayfa övgü

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Federasyon dergisinden Burak’a 3 sayfa övgü
Almanya'da Württemberg Futbol Federasyonu, SG Vöhringen futbol takımında top koşturan Burak Şahin'e kurum bünyesinde yayınlanan ve tüm spor kulüplerine dağıtılan WFV Magazin IM Spiel Dergisi'nde 3 sayfa yer ayırdı. Son sayıda Şahin'in Etiyopyalı yetimlere yaptığı yardımlar anlatıldı. Haberde, Şahin'in her Kurban Bayramı'nda Afrika ülkelerine gidip yoksul ve yetim çocukları sevindirip çikolata, şeker, ayakkabı ve kıyafet dağıttığı kaydedildi. Şahin'in Afrika'ya başlattığı iyilik hareketini ilk kez SABAH gündeme getirmiş ve "Stuttgart'tan Afrika'ya şefkat harekatı" başlığı ile manşetine taşımıştı.
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Federasyon dergisinden Burak’a 3 sayfa övgü
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