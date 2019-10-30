Her kurban için bir fidan

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Almanya'da Türkleri katleden NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen meşe ağacı fidanının 3 Ekim'de kesilmesinden sonra Zwickau Belediyesi harekete geçti ve bu kez aynı yere 10 kurbanın hepsi için birer ağaç dikilmesine karar verdi.Dikilen her fidanın bir kurbanı temsil edeceği ve üzerine hatıra plaketi takılacağını açıkladı. Zwickau Belediye Başkanı Dr. Pia Findeiss, ırkçı terör kurbanlarını unutturmayacaklarını, dikilecek 10 fidanın bu açıdan önemli olduğunu söyledi.