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Her kurban için bir fidan

kurbanı Enver Şimşek’ın anısına dikilen bir ağacın ırkçılar tarafından kesilmesi üzerine, aynı yere terör örgütünün 10 kurbanı için birer fidan dikilmesine karar verildi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Her kurban için bir fidan
IRKÇILARA ANLAMLI CEVAP
Almanya'da Türkleri katleden NSU örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen meşe ağacı fidanının 3 Ekim'de kesilmesinden sonra Zwickau Belediyesi harekete geçti ve bu kez aynı yere 10 kurbanın hepsi için birer ağaç dikilmesine karar verdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"
Dikilen her fidanın bir kurbanı temsil edeceği ve üzerine hatıra plaketi takılacağını açıkladı. Zwickau Belediye Başkanı Dr. Pia Findeiss, ırkçı terör kurbanlarını unutturmayacaklarını, dikilecek 10 fidanın bu açıdan önemli olduğunu söyledi.
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