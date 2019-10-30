Neredesin Mine?

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan bir çocuk annesi Mine O.'dan günlerdir hiçbir haber alınamadı. 26 yaşındaki Mine O.'dan evden ayrıldığı 7 Eylül Cumartesi gününden bu yana bir yaşam belirtisi de yok. Doktor yardımcısı olan Mine O. ile 2013 yılında evlenen Ercan E. de eşinden neredeyse 8 haftadır hiçbir haber alamadığını söyledi.Mine O., "Bir kız arkadaşımda kalacağım" diyerek evden ayrıldı. Kız arkadaşları ile Belçika'da alış veriş yapacaklarını söyleyen genç anne, cep telefonunu, para ve evinin anahtarını yanına alarak gitti. Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen eve dönmeyince, eşi Ercan "kayıp başvurusunda" bulundu. Polis, Mine'nin "kalacağım" dediği kız arkadaşının evine gitti.Ancak polis burada bir sürprizle karşılaştı. Çünkü Mine O.'nun kız arkadaşının uzun süreden beri Almanya'da yaşamadığı belirlendi. Duisburg Polisi, Mine O.'nun 1,70 metre boyunda, zayıf yapılı ve kahverengi gözlü olduğunu bildirdi. Genç annenin sol el bileğinin iç bölümünde eşi Ercan'ın isminin dövmesi var. Mine O.'nun bulunması için halktan yardım istendi.