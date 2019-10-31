Türk ekmeğini unutamadım

BUGÜN NELER OLDU

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Dr. Don Thomas, SABAH'a konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Thomas, "Türkiye'ye ilk kez 1980'de gittim. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'da bulundum. Annem ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda görev yapıyordu" dedi. Türkiye'ye hayran kaldığını anlatan Amerikalı astronot, "Türkiye'de yemekler harika. Yediğim ekmeğin tadı damağımda" diye konuştu. Dört kez uzaya giderek burada 44 gün kaldığını ve 692 kez dünya etrafında dolaştığını söyleyen Thomas, "Bu dönüşler sırasında uzaydan Türkiye'yi defalarca izledim" dedi./ LONDRA