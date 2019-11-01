Peşlerini bırakmayacağım

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde polis şiddetine maruz kalan İrfan Ayaş (41), SABAH'a konuştu. Kahvede oturduğunu, dışarıya çıktığında ise bir kadın polisin kendisine bağırdığını anlatan Ayaş, "Niye bağırdığını sordum. O anda polisler üzerime çullandı, yere yatırıp kelepçeledi. Kelepçeyi takarken bileğimi kırdılar. Acı içinde bağırıyordum. Kelepçeli bileğimin üzerine bastılar" dedi.AYAŞ, "Kelepçeyi gevşetmelerini istedim. Bileğim çok ağrıyordu. Polis bana çenemi kapatmamı söyledi ve kolu ile boynuma bastırdı. Karakola geldiğimizde beni araçtan indirir indirmez yine dövmeye başladılar. Hücreye götürürken de hem yumruk hem cop darbeleri indirdiler. Darbelerin sayısını hatırlamıyorum. Hücrede sabaha kadar ağrı ve sızı içinde kaldım. Su bile vermediler. Ambulans çağırmadılar" dedi.OTOBÜS ve tramvay ile kahvehaneye giden Ayaş'a arkadaşları ambulans çağırdı. Ayaş, şöyle konuştu: Darbeler nedeniyle bileğim ve elmacık kemiğim kırıldı, başım yarıldı. Psikolojim bozuldu. Artık polise güvenim kalmadı. Hukuki savaş verip bana bu muameleyi yapan polislerden hesabını soracağım. Alman adaletine güveniyorum ve yetkililerden bana destek vermesini talep ediyorum.DUISBURG'DA faaliyet gösteren 18 Türk derneği Ayaş'a dönük polis şiddetini kınadı. Açıklamada, "Karakolda işkence yapılması kabul edilemez. Bu insan hakları ihlalidir. Polis şiddeti, güvenliğimiz ve geleceğimiz açısından endişe verici bir durumdur. Bu durum, kurum içinde ırkçı ve paranoyak personelin olduğunu gösteriyor. Bu personelin temizlenmesi toplum olarak beklentimizdir" denildi.