Teröre açık destek

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ALMANYA'DA hiciv partisi olarak kurulan 'Die Partei-Parti' adli siyasi parti, PKK'ya yakın yardım kuruluşuna 250 bin euro bağışta bulundu. Avrupa Parlamentosu milletvekili de olan Die Partei Başkanı Martin Sonnenborn, bağış çekini dernek temsilcisi Vahdettin Kılıç'a iletti.'HEYVA Sor a Kürdistane' adlı kuruluş, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Sonnenborn, bağışla partilere yönelik ödenek sistemini de eleştirmek istediğini söyledi. Sonnenborn, partilere yapılan her 1 euro bağışın karşılığında iki yıl sonra devletten 96 cent alındığını belirtti. BERLİN