Teröre açık destek

ALMANYA'DA hiciv partisi olarak kurulan 'Die Partei-Parti' adli siyasi parti, PKK'ya yakın yardım kuruluşuna 250 bin euro bağışta bulundu. Avrupa Parlamentosu milletvekili de olan Die Partei Başkanı Martin Sonnenborn, bağış çekini dernek temsilcisi Vahdettin Kılıç'a iletti.
'HEYVA Sor a Kürdistane' adlı kuruluş, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Sonnenborn, bağışla partilere yönelik ödenek sistemini de eleştirmek istediğini söyledi. Sonnenborn, partilere yapılan her 1 euro bağışın karşılığında iki yıl sonra devletten 96 cent alındığını belirtti. BERLİN