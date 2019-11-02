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Sancağımız 330 yıldır Katedralde

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 2.11.2019
Sancağımız 330 yıldır Katedralde
Almanya'nın Augsburg Katedrali'nde 330 yıldır Osmanlı Sancağı dalgalanıyor. Dört metrelik sancağın üzerinde Saff Suresi'nin 13. ve Fetih Suresi'nin 29. ayetinin ilk cümlesi yazıyor. Sancakta Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar motifi de yer alıyor. 1683 Viyana kuşatmasından sonra geri çekilen Osmanlı Ordusu'nu takip eden Avusturya güçleri ile Alman prensleri birçok ganimet ve Türk esirini ele geçirmişti. Sancak, 1689'da bugünkü Sırbistan'da bulunan Niş'in düştüğü sırada ele geçirildi ve Niş'in alınmasının hatırlanması için katedrale asıldı.
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