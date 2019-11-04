Gördün mü Bild

Alman Bild gazetesi, Türkiye ve Yunanistan'daki mültecilerin yaşamları arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul etti. Göçmen kampları aleyhine haber yapması için Türkiye'ye gönderilen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunanistan'daki Moria kampını da inceleyen Spyropoulou, "Ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.

Alman Bild’in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou'dan Türkiye itirafı





İNSANLIKDIŞI OYUN

Spyropoulou, "Türkiye'de, Yunanistan'ın mültecilerle nasıl insanlıkdışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyordum" diye yazdı.







"İTİRAF ETMESİ ZOR..."

Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki yurtları gezen Spyropoulou, "Mültecilerin kötü durumda olmasının nedeni Yunanistan hükümeti. İtiraf etmesi zor ama, Türkiye kampları Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve insani organize etmiş. Biz insanların yerde, çamurda, çöpün yanında uyumasına izin veriyoruz. Milyonlarca mülteci Türkiye'de iyi şekilde yaşıyor" dedi. FRANKFURT



İŞTE ÇARPICI SONUÇLAR







5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Türkiye'deki kampları gördüğümde, gözlerime inanamadım. Yunanistan'daki kamplara kıyasla 5 yıldızlı oteller gibiler.







İtiraf etmesi çok zor ama, Türkiye mülteci kamplarını Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve daha insani organize etmiş.



EĞİTİM







Türkiye: Gözlerime inanamıyorum: Çocuklar için okul, anaokulu ve Altınözü'nde çocuk kitaplarıyla dolu bir kütüphane bile var.







Yunanistan: Çocuklar pislik içinde oynuyor, eğitim falan yok, bakım hiç yok.



YAŞAM







Yunanistan: Toplu banyo ve tuvaletler, insanlar açık havada yerde yatıyor. Şansı olan palet üzerinde yatıyor. Her yer çöp.







Türkiye: Mutfak ve banyolu konteynırlar. Çok temiz. Ağaçlandırma bile yapılmış.



YEMEK







Yunanistan: Her öğün yemek için mülteciler 3-4 saat beklemek zorunda. Bu da yemek için günde 9 ile 12 saat arasında kuyrukta bekledikleri anlamına geliyor. Kayıtlı kişilere ayda 90 euro bulunan bir bankamatik kartı veriliyor.







Türkiye: Mültecilerin yemek yapabilecekleri imkanları var. Ayda 100 euro harçlık alıyorlar. Ayrıca şampuan, diş macunu gibi hijyenik ürünler hediye ediliyor.



GÜVENLİK







Yunanistan: Sıfır güvenlik. Elinde kağıt olan herkes girebiliyor. Zaten tel örgüde kocaman üç delik var.

Türkiye: Giriş ancak parmak iziyle mümkün. Kaydı olmayan giremiyor.

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