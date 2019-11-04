Kurbanlar için 10 fidan

BUGÜN NELER OLDU

NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen ağacı ırkçıların kesmesi üzerine belediye parka 10 kurban için 10 ağaç dikti. Her ağacın önüne bir kurbanın adının yer aldığı plaket kondu. Açılışta konuşan Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss, "NSU'nun Zwickau kentinin bir parçası olduğunu gösteriyoruz. Burası umudun, demokrasi ve hoşgörü için mücadelenin simgesidir" dedi. AfD Zwickau teşkilatının gönderdiği bir çelenk ise gerginliğe neden oldu. Bir kadın çelengi çöpe attı. Bugün merkeze Başbakan Merkel'in gelmesi bekleniyor. Babası Mehmet Kubaşık'ı kaybeden Gamze Kubaşık, davet edilmediğini belirterek tepki gösterdi. ZWICKAU