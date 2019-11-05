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Tekrarlanmaması için her şeyi yapacağız

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Tekrarlanmaması için her şeyi yapacağız
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Zwickau kentinde 'NSU Anı Parkı'nı ziyaret etti. NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen fidanın kesilmesi üzerine belediye, parka her bir kurban için birer fidan dikmişti. Merkel, kurbanlar için birer beyaz gül bıraktı. "Burada Alman hükümeti adına, ki kurban ailelerine de söyledim, böyle şeylerin tekrarlanmaması için her şeyi yapacağız" diyen Merkel'e ziyaretinde Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer (CDU) ve Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss da eşlik etti.

Hüseyin ERDEM
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