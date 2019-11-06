Haberler > Avrupa Haberleri > Belit Onay başkanlığa çok yakın

başkanlığa çok yakın

Bir Türk, Hannover’e büyükşehir belediye başkanı olmak üzere... , ’ı destekleyecek

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Belit Onay başkanlığa çok yakın
SPD SEÇMENİNE ÇAĞRI
ALMAN Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Milletvekili Alptekin Kırcı, Yeşiller adayı Belit Onay'ı destekleyeceklerini bildirdi ve tüm seçmenlere Onay'ı seçme çağrısında bulundu. Onay, "İnsanların bana yaklaşımı ve desteği süper. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SEÇİM BU PAZAR
ÇALIŞMALARINI tamamlayan Onay, ilk turda CDU tarafından desteklenen bağımsız aday Eckhard Scholz'dan 49 oy fazla alarak birinci çıkmıştı. Son anketlere göre Onay, oyların yüzde 56'sını, rakibi ise ancak yüzde 44'ünü alıyor.

Mehmet UZUN / HANNOVER
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belit Onay başkanlığa çok yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN