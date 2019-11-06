Belit Onay başkanlığa çok yakın

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Milletvekili Alptekin Kırcı, Yeşiller adayı Belit Onay'ı destekleyeceklerini bildirdi ve tüm seçmenlere Onay'ı seçme çağrısında bulundu. Onay, "İnsanların bana yaklaşımı ve desteği süper. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.ÇALIŞMALARINI tamamlayan Onay, ilk turda CDU tarafından desteklenen bağımsız aday Eckhard Scholz'dan 49 oy fazla alarak birinci çıkmıştı. Son anketlere göre Onay, oyların yüzde 56'sını, rakibi ise ancak yüzde 44'ünü alıyor.Mehmet UZUN / HANNOVER