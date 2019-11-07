Kendisini Kelebek hastalarına adadı

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Almanya'nın Bergkamen kentinde yaşayan şair ve yazar Gülen Akbulut (58), kendi kitaplarının gelirini ve topladığı yardımları Türkiye'ye gönderiyor. Yardımlarının ayda 100 ile 300 euro arasında değiştiğini belirten Akbulut, çocuklara başkanlığını sanatçı Fulden Uras'ın yaptığı 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği'yle ulaşıyor. Akbulut, "Kelebek hastalığı ender görülen ve bir o kadar da ölümcül bir cilt hastalığı. Madem ki insanız, yardıma muhtaç olanlar için gerektiğinde inisiyatif alıp, yardımcı olmalıyız. Ömrüm ve gücüm yettiğince devam edeceğim" dedi.Tevfik KARA / BERGKAMEN