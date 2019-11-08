Duvar yıkıldı Almanya bölündü

BUGÜN NELER OLDU

Yıllarca Berlin'i 'Doğu' ile 'Batı' olarak ayıran ve 'Utanç Duvarı' diye bilinen Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçti. Geçen yıllara rağmen önyargılar yıkılmadı. Bir araştırma, her yedi Alman'dan birinin duvarın yıkılmasından rahatsız olduğunu ortaya koydu. Batıda yaşayanların yüzde 15'i duvarın yıkılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. İşin ilginç yanı, doğuda yaşayanların da memnun olmaması.İKİ Almanya'nın birleşmesiyle hayatları değişip refaha kavuşan Doğu Almanların yüzde 14'ü duvarı istiyor. Batıda yaşayan Almanların yüzde 45'i, duvarın yıkılmasını doğru bulduğunu söylerken, doğuda bu oran yüzde 57. Batılılar, "Birleşme bize pahalıya maloldu", "Yüksek vergiler geldi", "Doğulular hiçbir şey öğrenmiyor", "Tatmin olmuyorlar" diyor. Doğulular ise batı ve doğu arasındaki gelir eşitsizliğinden memnun değil.DOĞU Almanlar, "Duvarın yıkılması bölgede işsizliğe neden oldu. Ülke yabancı doldu" diyor. Halbuki doğu eyaletlerinde, yabancı yok denecek kadar az. Ama en fazla yabancı düşmanlığı, NSU'nun da kurulduğu doğuda. Duvarın yıkılmasından Türkler de hoşnut değil. Türklerin çoğu, duvarın yıkılmasından sonra yabancı düşmanlığının tavan yaptığını, nefretin Mölln, Solingen gibi facialara neden olduğunu belirtiyor.DER Spiegel dergisine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) 70. yılını kutluyor olsaydı, bugün ne yapıyor olurdunuz?" sorusuna cevaben, "Pasaportumu alıp ABD'ye gitmiş olurdum. ABD'de arabayla gezip, Bruce Springsteen dinlemek... Hayalim buydu" dedi. Derginin, "Amerikan arabasıyla mı?" sorusuna ise Merkel, "Hayır, küçük arabaları severim. Ama tabii ki bir Trabant'tan daha iyi bir arabayla olurdu" cevabını verdi.