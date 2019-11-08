Çocuk Türkçe konuştu, ülke karıştı

BUGÜN NELER OLDU

AVUSTURYA'DA anaokuluna giden 4 yaşındaki bir çocuğun evde Türkçe konuşması, ırkçı parti FPÖ'yü çılgına çevirdi. FPÖ'lü Regina Danov ülkenin yabancılaştığına dikkat çekti ve, "Neunkirchen'den gelen haberler korkunç. Bir anne, oğlunun evde Türkçe konuşmaya başladığını anlattı" dedi.ANNENİN, politikacıya, "Oğlum 4 yaşında. Çok da güzel konuşuyordu. Ama şimdi kekelemeye başladı. Üstelik Türkçe konuşup, Türkçe saymaya başladı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de Türkçe şarkılar söylüyor. Ne yapacağımı bilemedim" şeklinde dert yandığı iddia edildi.