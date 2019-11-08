Haberler > Avrupa Haberleri > Çocuk Türkçe konuştu, ülke karıştı

Çocuk konuştu, ülke karıştı

Avusturyalı bir çocuk, anaokulunda konuşmayı öğrendi. Çocuğun annesi şoka girdi, ırkçı siyasilere haber verdi. Onlar da yaygara kopardı

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Çocuk Türkçe konuştu, ülke karıştı
AVUSTURYA'DA anaokuluna giden 4 yaşındaki bir çocuğun evde Türkçe konuşması, ırkçı parti FPÖ'yü çılgına çevirdi. FPÖ'lü Regina Danov ülkenin yabancılaştığına dikkat çekti ve, "Neunkirchen'den gelen haberler korkunç. Bir anne, oğlunun evde Türkçe konuşmaya başladığını anlattı" dedi.
ANNENİN, politikacıya, "Oğlum 4 yaşında. Çok da güzel konuşuyordu. Ama şimdi kekelemeye başladı. Üstelik Türkçe konuşup, Türkçe saymaya başladı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de Türkçe şarkılar söylüyor. Ne yapacağımı bilemedim" şeklinde dert yandığı iddia edildi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk Türkçe konuştu, ülke karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN