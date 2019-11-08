Türk kuaföre altın madalya

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ALMANYA'NIN Schwetzingen şehrinde kuaförlük yapan Çiğdem Doğan, İtalya'da gerçekleşen dünya şampiyonasından altın madalya ile döndü. Geçen yıl Nürnberg'deki şampiyonada gelin başı ve makyaj dalında Almanya birincisi olan Doğan, Alman CAT Kuaför Milli Takımıyla İtalya'nın Napoli şehrinde 27- 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı. 25 ülkeden 650 kuaförün katıldığı uluslararası şampiyonada altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Doğan, uluslararası yarışmalara katılmayı sürdüreceğini kaydetti. Doğan'ın 25 yıldır kuaförlük yapan annesi Yasemin İnanlı da "Kızım mesleğe benim yanımda başladı ama beni geçti. Başarılarıyla gurur duyuyorum" dedi.Fatih YILMAZ / SCHWETZINGEN