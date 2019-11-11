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Tek madalya Muhammed’den

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Tek madalya Muhammed’den
Karateye üç yaşında başlayan, katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 150'den fazla madalya ile kupa kazanan Muhammed Öztürk (15) Şili'de düzenlenen şampiyonayı da boş geçmedi. TSG Wiesloch kulübünün sporcusu olan Muhammed, ikinci olup gümüş madalyanın sahibi oldu. 60 kişilik Alman Milli Takımı'nda Muhammed'den başka madalya alabilen çıkmadı.

CÜNEYT ARKIN'DAN İLHAM ALDIM
BABA Celal Özdemir, Cüneyt Arkın'a olan hayranlığı nedeniyle çocuklarını küçük yaşta karate sporuna başlattığını ifade ederken anne Emine, oğlu ile gurur duyduğunu dile getirdi. Çift, "Oğullarımız Abdullah (16) ve Mustafa da (18) karate sporuyla ilgileniyor" dedi. Fatih YILMAZ / WIESLOCH
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