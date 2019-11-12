Gönülleri zengin

BUGÜN NELER OLDU

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 8 aylık kızı Liya adına Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki minikleri sevindirdi. Ünlü futbolcu, gıda ve kıyafet yardımı yapıp açlıkla mücadele eden ailelere umut oldu. Afrikalı minikler, kendilerine yardım eli uzatan futbolcuyu '10 numara Türk' ilan etti.İTALYA'NIN Juventus kulübünde forma giyen Alman milli Emre Can ise Bingöl'ün Kiğı ilçesine diyaliz makinesi bağışladı. Can, Almanya'daki böbrek hastası komşusu Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatillerinde memleketi Kiğı'ya gidemediğini öğrenince yardım kararını aldı. Aslen Afyonkarahisarlı olan Emre Can'ın aldığı makine, Kiğı Entegre Devlet Hastanesi'ne gönderildi.