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İklim vergisi bilet fiyatlarını uçuracak

İklim koruma önlemleri çerçevesinde uçak biletlerindeki vergi miktarları artıyor. Tren biletlerinde ise vergi düşecek

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 12.11.2019
İklim vergisi bilet fiyatlarını uçuracak
Almanya'da 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek iklim koruma önlemlerinin yer aldığı yasa tasarısı ile uçak biletlerinde vergi artacak. Vergi Almanya içi ve Avrupa uçuşlarında yüzde 76, uzun mesafe uçuşlarda ise yüzde 43'e yükselecek. Bilet fiyatlarında yüzde 28'lik bir artış bekleniyor.

YOLCU vergilerindeki artışla beraber iç hat uçuşlarında yolcu başına vergi 13,03 euroya, 6 bin kilometreye kadar uzun mesafe uçuşlardaki vergi 33 euroya, 6 bin kilometreden daha uzak noktalar için ise 59,40 euroya ulaşacak. Paket çerçevesinde tren biletlerindeki vergi oranı ise düşürülecek.
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İklim vergisi bilet fiyatlarını uçuracak
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