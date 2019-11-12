İstanbullu Belit tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hannover kentinde, büyükşehir belediye başkanı Yeşiller'in adayı Belit Onay (38) oldu. Hıristiyan Demokratların (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckard Scholz (56) ile ikinci tura kalan Onay, oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. Onay, Hannover'de 70 yıldan fazla süregelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) iktidarlığına da son verdi.AŞAĞI Saksonya Eyaleti başkenti Hannover, Almanya'nın en önemli şehirlerinden biri. Göçmen kökenli ilk büyükşehir belediye başkanı seçilen Onay, seçim konuşmasında herkese teşekkür etti. Onlarca kamera ve basın mensubunun önüne çıkan Onay, konuşmasında Türkçe olarak, "Derya, kuşum, seni çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim" dediği eşine sarıldı.SEÇİLDİKTEN sonra SABAH'a konaşan Onay, "Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı hayal bile etmedim. Çok uzak ve imkansızdı. Ancak gerçek oldu. Hannover pazar günü tarihi bir ana tanıklık etti. Yeşiller ve benim için tarihi bir gündü. Bir göçmen kökenli olarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmem bir dönüm noktası. Ekibim ve partim pes etmedik" dedi.EVLİ ve bir çocuk babası Onay, İstanbul'dan Almanya'ya işçi olarak gelen bir ailenin oğlu. Goslar kentinde doğan Onay, Solingen ve Mölln'deki ırkçı kundaklamalar nedeniyle siyasete girdi. Hukukçu olan Belit Onay, yedi yıl süreyle belediye başkanlığı görevini yürütecek. Onay, hâlen Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili olarak görev yapıyor.IRKÇI parti Almanya için Alternatif'in (AfD) aleyhine çalıştığını ve seçilmemesi için stantlar kurduğunu anlatan Onay, "AfD kara propaganda yaptı. Fakat seçimin ikinci turundaki katılım yüksek oldu. Kimse bu oranda bir katılım beklemiyordu. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Göçmen kökenlilere güzel örnek olduğum için de mutluyum" dedi.