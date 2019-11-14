Faşistler saldırıyı artırdı

BUGÜN NELER OLDU

İLK kez bir göçmen kökenlinin büyükşehir belediye başkanı seçilmesi Almanya'daki ırkçıları harekete geçirdi. Başta faşist ırkçı parti AfD olmak üzere aşırı sağcılar kara propagandaya başladı. Belit Onay, gelişmelerin normal olmadığını, polisin önlemler almaya başladığını dile getirdi. Onay, seçim çalışmaları döneminde tehdit almadığını ifade etti.ONAY, "Tehditler seçimi kazanınca kara propagandaya dönüştü" dedi. Onay'ın partisi Yeşiller, internetten gelen hakaretlere karşı hukuki adım atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Öte yandan Onay, mazbatasını almak için seçim kurulunun onayını bekliyor. Onay'ın mazbatasını 22-28 Kasım tarihleri arasında alması bekleniyor./ HANNOVER