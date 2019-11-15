Haberler > Avrupa Haberleri > Dernekler gelenekçiliği bırakmalı

Dernekler gelenekçiliği bırakmalı

’daki derneklerin işleyişinden şikâyetçi olan gençler, artık gelenekçiliğin terk edilmesi gerektiğine vurgu yaptı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Dernekler gelenekçiliği bırakmalı
Almanya'nın farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve çeşitli kurumlarda çalışan Türk gençleri, toplumsal çalışmalarda görev ve sorumluluk almaya hazır olduklarını açıkladı. Hala klasik Türk tipi dernekçilik yapıldığı belirten gençler, "Birinci ve ikinci neslin kurduğu Türk tipi dernekçiliği yavaş yavaş terk etmeliyiz" dedi.

ROTAMIZI ÇİZMEK İSTİYORUZ
GELENEKÇİ değil yenilikçi olduklarını ifade eden gençler, "Eğer büyüklerimiz bize güvenip, görev verirlerse her türlü STK çalışmalarında görev almaya hazırız. Ancak tek şartımız belirlediğimiz rota istikametinde ilerlemek. İşte o zaman Avrupa'daki Türk dernekçiliğinin de önü açılır" dedi.

Tevfik KARA / ESSEN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dernekler gelenekçiliği bırakmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN