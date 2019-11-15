Dernekler gelenekçiliği bırakmalı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve çeşitli kurumlarda çalışan Türk gençleri, toplumsal çalışmalarda görev ve sorumluluk almaya hazır olduklarını açıkladı. Hala klasik Türk tipi dernekçilik yapıldığı belirten gençler, "Birinci ve ikinci neslin kurduğu Türk tipi dernekçiliği yavaş yavaş terk etmeliyiz" dedi.GELENEKÇİ değil yenilikçi olduklarını ifade eden gençler, "Eğer büyüklerimiz bize güvenip, görev verirlerse her türlü STK çalışmalarında görev almaya hazırız. Ancak tek şartımız belirlediğimiz rota istikametinde ilerlemek. İşte o zaman Avrupa'daki Türk dernekçiliğinin de önü açılır" dedi./ ESSEN