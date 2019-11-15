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Mert’e kart gönder

bekleyen 14 yaşındaki Mert’in ailesi oğullarına moral olması için ‘ ona kart gönderin’ çağrısında bulundu

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Doğum gününde Mert’e kart gönder
Hollanda'da uzun süredir ilik nakli bekleyen Mert Kızıl, Pazar günü 14 yaşına giriyor. Beş yıl önce anemi teşhisi konulan ve iyileşmesi için doku tipleme kampanyaları düzenlenen Mert'in ailesi, çocuklarının morale ihtiyacı olduğunu söyledi. Baba Deniz Kızıl, "Mert pazar günü 14 yaşına girecek. Yaşadığı stres dolu günlerini, sevimli yaş günü kartlarıyla kapatmak istiyoruz. Hafta sonu posta kutumuzun dolup taşmasını istiyoruz. Mert'e Merelstraat 21, 7011 DM Gaanderen adresine yaş günü kartı gönderin" çağrısında bulundu.

Fatih ÖZYAR
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