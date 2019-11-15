Müjgan müdür ırkçıları çıldırttı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da ırkçılar, birçok kurumda giderek güçlenmeye ve söz sahibi olmaya başladı. İtfaiyeciler Birliği'ne genel müdür olarak Müjgan Perçin'in atanmasından rahatsızlık duyan aşırı sağ görüşlü başkan yardımcıları kazan kaldırdı ve Perçin'i göreve getiren Başkan Hartmut Ziebs'in istifasını istedi. Birlikteki yedi başkan yardımcısından beşi, Ziebs'i istifaya çağırdı.FULDA kentinde bir araya gelen başkan yardımcıları, başkana güvenlerinin kalmadığını belirtti. Ziebs, ırkçı AfD partisine karşı açık tavır takınmış ve "AfD içindeki aşırı milliyetçi eğilim, demokrasi için tehdit oluşturmakta. Eğer bu itfaiye içine de sızarsa çok dramatik olur" demişti. Ziebs, itfaiye içindeki aşırı sağ yapılanma konusunda da uyarılarda bulunmuştu.BAŞKAN yardımcıları iklim değişikliği, uyum gibi konulara da sıkça değinen Ziebs'in istifasını neden istediklerini toplantı sonrası ortaya koymadı. Başkan yardımcıları gerekçeyi önümüzdeki ay açıklayacaklarını duyurdu.Murat TOSUN / BERLİN