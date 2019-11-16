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Kızıma her gün mesaj atıyorum

öldürülen Hümeyra’nın annesinin mahkemede, ‘ inanmayıp ona her gün mesaj atıyorum’ sözleri yürekleri burktu

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Kızıma her gün mesaj atıyorum
Hollanda'da geçen yıl okul bahçesinde öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın duruşması başladı. Duruşmaya, 16 yaşındaki kızını yitiren annenin sözleri damga vurdu. Katil zanlısı Bekir E.'ye dönen anne, "Kızıma nasıl kıydın? Ben hâlâ belki cevap verir diye onun telefonuna mesaj gönderiyorum. Öldüğüne inanamıyorum" dedi. Hâkimden zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını da istedi. Savcılık 20 yıl hapis talep ederken, Ergincanlı ailesinin avukatı, 150 bin euro tazminat da istedi. Bekir E., bir süre arkadaşlık ettiği Hümeyra'yı okul bahçesinde silahla ateş ederek öldürmüştü.

Fatih ÖZYAR
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Kızıma her gün mesaj atıyorum
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