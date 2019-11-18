FETÖ’ye 30 milyon euro 50 camiye 7 milyon euro

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Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki camilere maddi yardımda bulunma kararı aldı. Bakanlık önümüzdeki 3 yıl için 50 camiye toplam 7 milyon euro destekte bulunacak. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, amacının birlikteliği güçlendirmek olduğunu söyledi. Bakanlık camilerin halkla ilişkiler çalışmaları, proje yönetimlerini ve komşuluk ilişkilerine yönelik çalışmaları finanse edecek.Ancak aynı Almanya, 50 camiye üç yıl içinde vereceği paranın dört mislinden fazlasını FETÖ projesi olan House of One'a veriyor. İçinde cami, kilise ve sinagog bulunan projeye Alman hükümeti söz verdiği 10 milyon euroluk yardımı iki misline çıkardı ve 19,5 milyon euro aktarılacağını açıkladı. Projeye, 10 milyon euro da Berlin Hükümeti destek verecek. 47,2 milyon euroluk projenin bağışlarla 30 milyon eurosu toplandı bile.Alman hükümetinin sadece 2020 yılı için projeye ödeyeceği para 9,5 milyon euro olarak belirlendi. FETÖ projesine 2020'de aktarılacak para bile, 50 cami için üç yıl içinde ödenecek toplam 7 milyon eurodan fazla. Projenin içinde FETÖ'nün olması nedeniyle projenin en büyük destekçilerinden biri olan işkadını Catherine von Fürstenberg Dussmann çekildiğini duyurmuştu. FETÖ evinin temeli, 14 Nisan 2020 tarihinde atılacak.