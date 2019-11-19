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parasına polis baskını

, ’ye yasadışı yolla 200 milyon euro aktaran ve gibi terör örgütü üyelere yönelik baskın düzenledi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 19.11.2019
FETÖ parasına polis baskını
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württemberg eyaletleri ile Hollanda'da dün sabah yasadışı para transferine karşı baskın düzenlendi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı. Suç çetesi oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklandı.

ARACILARLA HAVALE
PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kullandığı Hawala adı sistem ile Türkiye'ye 200 milyon euro para transferi gerçekleştiği belirtildi. Kuyumcular ile metal şirketlerinin yoğunlukta bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı.
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FETÖ parasına polis baskını
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