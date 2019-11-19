Haberler > Avrupa Haberleri > FETÖ’cülere kredi çıktı

’cülere kredi çıktı

’cülere 10 bin euro kredi vermeyi kararlaştırdı. Uyum kursları için verilecek kredi, kursta başarı sağlanırsa geri ödenmeyecek

Giriş Tarihi: 19.11.2019
FETÖ’cülere kredi çıktı
Hollanda hükümeti, FETÖ'cülerin ülkeye uyum sağlaması için 10 bin euro kredi vermeyi kararlaştırdı. Ankara Antlaşması kapsamında 2011'de Türklere uyum kursu uygulamasını kaldıran Hollanda, FETÖ'cüler için yeni düzenleme yapmıştı. Türkiye'den Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunanlar, kapsam dışına çıkarılmıştı.

GERİ ÖDEMESİZ OLACAK
Ülkenin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, uyum kurslarında başarılı olanlardan verilen 10 bin euroluk kredinin geri alınmayacağını duyurdu. Bakan Koolmees, kurslara katılımın mecbur olmadığını, fakat mecbur tutulması için hukuksal çalışmanın da devam ettiğini kamuoyuna açıkladı. AMSTERDAM
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cülere kredi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN