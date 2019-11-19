FETÖ’cülere kredi çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda hükümeti, FETÖ'cülerin ülkeye uyum sağlaması için 10 bin euro kredi vermeyi kararlaştırdı. Ankara Antlaşması kapsamında 2011'de Türklere uyum kursu uygulamasını kaldıran Hollanda, FETÖ'cüler için yeni düzenleme yapmıştı. Türkiye'den Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunanlar, kapsam dışına çıkarılmıştı.Ülkenin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, uyum kurslarında başarılı olanlardan verilen 10 bin euroluk kredinin geri alınmayacağını duyurdu. Bakan Koolmees, kurslara katılımın mecbur olmadığını, fakat mecbur tutulması için hukuksal çalışmanın da devam ettiğini kamuoyuna açıkladı. AMSTERDAM