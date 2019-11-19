Irkçılığa isyan ettiler

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Koblenz ve çevresinin köklü takımlarından Ataspor Urmitz, bir lig maçında futbolcusu Jannick Miles'in ırkçı tezahüratlara maruz kalmasına isyan etti. Maçı yöneten hakem Lukas Heep'in 'pis zenci, maymun' gibi hakaretlere rağmen önlem almadığına dikkat çeken kulüp, isyanını Facebook'ta dile getirdi. Kulüp paylaşımda, "Hakem ve yardımcıları her alanda başarısız oldu. Oyuncumuz Jannick Miles en ağır ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Yan hakemin gözleri önünde yaşanan olaylara sessiz kaldılar. Bu ne kadar devam edecek? Bunu rakip takımın futbolcuları da duydu, gördü" dedi.