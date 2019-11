5 günlük bebeği gasp ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Heilbronn kentindeki gençlik dairesi (Jugendamt), beş günlük Elçin bebeği hastaneden kaçırıp Alman aileye verdi. Daha önce psikolojik tedavi gören anne Ayşe Bilgiç'i (30) takibe alan gençlik dairesi, doğumdan itibaren her gün hastaneye gidip Elçin bebeğin durumunu kontrol etti. Beşinci gün geldiğinde anneyi görüşmeye alan daire, o sırada bebeği hastaneden kaçırdı.Anne Bilgiç, "Geri döndüğümüzde bebeğim odada yoktu. Her gün kızım için gözyaşı döküyorum. Kimse bir anne gibi evladına bakamaz. Ben yalnız da değilim. Yanımda anne ve babam var" dedi. Dede Ömer Bilgiç ise "Artık yeter. Bizim gibi yüzlerce mağdur aile var. Hukuken olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Kızım psikolojik rahatsızlık yaşadı ancak tedavi sonrası sağlığına kavuştu" dedi.Bebeğinbu şekilde ellerinden alınmasının kendilerini kahrettiğini söyleyen dede, "Bebeği başından beri almayı planlamışlar. Kızımın süt vermesini bile engellediler. Biz kalabalık bir aileyiz. Torumuza bakacak gücümüz var. Niye alıp Alman aileye veriliyor? Torunum geri verilene kadar her gün Jugendamt önünde açlık grevi yapacağım" diye konuştu.Almanya'nın Hamm kentindeki Alevi Kültür Birliği'nde düzenlenen 'Koruyucu Aile' konulu toplantıya katılan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Velayeti alınan Türk çocuklarının sorunları devletimiz için önemli bir konudur" dedi. Sorunun resmi boyutunun aile ataşeliklerinin açılması ile çözüldüğünü dile getiren Cebeci, geriye sivil toplum kuruluşları ve toplumsal duyarlılık konularının kaldığını ifade etti./ HAMM