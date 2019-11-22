Avukat tutuklandı Berlin panikledi

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Türkiye'nin yaklaşık iki ay önce gözaltına alıp, ardından tutukladığı iki avukat, Almanya'yı panikletti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne çalışan Avukat Yılmaz Sunar ile Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Avukat Baki Demirhan'ın baktığı dosyaların, çoğunluğunun FETÖ ve PKK'lılarla ilgili olduğu ortaya çıktı. Alman basınına göre dosyalar, 50'ye yakın kişinin dosyaları.Sunar ve Demirhan'ın, AB ülkeleri adına Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini topladığı, aynı zamanda Türkiye'den kaçan FETÖ ve PKK mensuplarının gittikleri ülkelerde siyasi sığınma alabilmesi için rapor hazırladığı belirlendi. FETÖ ve PKK'lıların dosyasının Türkiye'nin eline geçmesinden rahatsız olan Almanya, avukat Sunar'ın serbest bırakılması için harekete geçti.Almanya, Türkiye'den istediğini alamayınca, konuyu basına sızdırdı ve avukatın masum olduğunu ileri sürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Almanya'da devam eden iltica davaları için bilgi toplamış. İltica başvurusunda bulunanlar hakkında Türkiye'de soruşturma yürütülüp yürütülmediği ve döndükleri takdirde tutuklanmanın sözkonusu olup olmadığını araştırdı" dedi. FRANKFURTAlman basınına konuşan Federal Göç ve Mülteci Dairesi yetkilisi, dosyaları ele geçirilen kişilerin bilgilendirildiğini bildirdi. Sunar'ın gözaltına alındığında yanında onlarca dosya bulundurduğu, Almanya'nın, avukatın ofisinde Almanya ile bağlantılı 280 dosyaya el konulduğundan da endişe ettiği belirtiliyor. Almanya, avukatın "terör örgütü şüphelilerinin yurtdışına kaçmasına yardımcı olmak" suçundan uzun hapis cezasına çarptırılmasından korkuyor.