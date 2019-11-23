Okula gidecekti mezara koyduk

BUGÜN NELER OLDU

Zülküflü ailesi, 31 Ağustos 2012 günü Avusturya'dan Almanya'ya misafir olarak geldi. Meryem ve Derviş Zülküflü çiftinin 6 yaşındaki oğulları Hazar, karın ağrısı yaşayınca aile, Gelnhausen kasabasında hastaneye gitti. Hastanede acemi doktorun tedavi etmeye çalıştığı Hazar, 5 saat sonra öldü. Hukuk mücadelesine başlayan aile, 7 yıldır savaşını sürdürüyor.Hanau Eyalet Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya gelen anne, "Çocuğum gözümün önünde eridi gitti. Fotoğraflarına bakıp o gülüşünü görünce dünyam yıkılıyor. Çocuğum okul yerine mezara gitti. 'Özel sigortam var. Başka hastaneye kaldıralım' dedim dinleyen olmadı. Ölümüne sebep olanlar cezasını çeksin. Başka Hazar'lar ölmesin" dedi.Ailenin avukatı Florian Friese, "Henüz 5 aylık asistan doktora inisiyatif bırakılması tamamen yanlış. Vaka karşısında panikleyip dakikalarca telefonla konuşarak bilgi alarak hareket etmesi kabul edilemez. Zamanında müdahale edilmiş olsa Hazar'ın kurtulma şansı çok yüksekti. Davanın birkaç ayda sonuca bağlanmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.Aile çocuklarının ölümüyle ilgili net bilgi alamadıkları için Türkiye'de definden 4 ay sonra mezarını açtırıp otopsi yaptırmıştı. Otopside, kalın bağırsakların tıkanması neticesinde ölümün gerçekleştiği ve bağırsakların alındığı tespit edilmişti.Duruşmada bilirkişi dinlendi. Beş aylık asistan doktorun tek başına hastaya müdahale etmesinin doğru olmadığını belirten bilirkişi, 'Asistan doktor hatalı ve ihmali var' diye net cümle kurmaktan kaçındı.UID Hessen Teşkilatı Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nuray Berdici (solda) aileyi yalnız bırakmadı. Ailenin avukatları Florian Friese (soldan 2.) ve Helmut Blum (soldan 3.) mahkemenin yakında sonra ermesi gerektiğini dile getirdi.