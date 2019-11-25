Bu kez tamamını yaktılar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Pforzheim kentindeki kulübümüz Fatihspor'a bir ay sonra yeniden saldırı düzenlendi. 13 Ekim günü molotof kokteyli saldırıya uğrayan kulübümüzün binası bu kez tamamen yakıldı. Önceki akşam saat 21.00'de gerçekleşen saldırı sonrası kulübün binası kullanılamaz hâle geldi. Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, "Bizi yine koruyamadılar" şeklinde konuştu.İlk saldırının ardından ziyarete gelen belediye başkanına sitemde bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, "Kendisine 'Bizi koruyamıyorsunuz' dedim, cevap veremedi. Bugüne kadar hep mala zarar geldi ancak zararın gençlerimize, bize dönmesinden korkuyorum. İlk saldırının üzerinden bir ay geçmesine rağmen herhangi bir ipucu bulunamadı. Failler hâlâ yakalanmadı" dedi.Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ise, "Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunup olayın aydınlatılmasını talep ettik. İnşallah tekrarı yaşanmaz. Kulüplerimizin her zaman arkasındayız" dedi. 33 yıllık geçmişe sahip, bünyesinde her milletten oyuncu bulunan kulübe yapılan ilk saldırıda 100 bin euronun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti.