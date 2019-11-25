Özil’ler olmasa başaramazdık

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Brühl Türk Kültür Ocağı'nın düzenlediği 'Farklı bir toplumda sosyal uyum' konulu konferansta önemli mesajlar verdi. Göçmen kökenlilerin ülkeye olan katkısından söz eden Wulff, göçmenlerin bulunduğu yerlerde yabancı düşmanlığının çok az olduğunu söyledi, "Bu, önyargılı olmayanların bir arada kardeşçe yaşayabildiğini gösteriyor" dedi. GÖÇMENLERIN Almanya için önemine değinen Wulff, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Alman Milli Takımı'nın kadrosundan örnek verdi. Wulff, "2014'te Mesut Özil, Kedira, Boeteng gibi göçmen kökenli futbolcularla dünya şampiyonu olduk. Bugün Franz, Hans, Jens, Lothar ve Robert ile ön elemeleri geçemeyiz" şeklinde konuştu. Wulff'un konuşmasından çıkan mesajlar şöyle:* Irkçı NSU katillerinin, öldürülen masum insanların ailelerinin içinde aranmış olması, tarihe geçen hata ve ayıp oldu.* Dünya savaşlarını iyi anlayıp, bir daha bu tür kötülüklerin yaşanmaması için devamlı uyanık olmalıyız.* Birbirimize karşı değil, birbirimizle beraberce konuların temellerine inmeliyiz.* Hıristiyanlık ve Yahudiliğin belirlediği değerlerimizin yanında, artık İslam da bize aittir, parçamızdır.* Toplumsal birliktelik, gelecek yıllarımız açısından en önemli konularından biri.* Çok kültürlülük korkulacak bir şey değil aksine hepimizin faydasına çok büyük bir zenginlik.