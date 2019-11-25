Haberler > Avrupa Haberleri > ‘Pis Türk’ diyerek saldırdı

‘Pis Türk’ diyerek saldırdı

Başörtülü 65 yaşındaki Şengül Şahin'e saldıran ırkçı, 'Pis Türk' diye bağırdıktan sonra sırt çantası ile saldırmış

Giriş Tarihi: 25.11.2019
‘Pis Türk’ diyerek saldırdı
Almanya'nın Hannover kenti ana tren istasyonunda geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Şengül Şahin'in (65) eşi SABAH'a konuştu. Eşinin o gün hastanedeki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Yusuf Şahin, "Saldırgan 'Pis Türk' diye bağırdıktan sonra sırt çantasıyla birkaç kez vurmuş. Eşim o günden beri evde ve ağlıyor. Saldırının tekrarlanmasından korkuyor" diye konuştu.

UMARIZ TEKRARLANMAZ
Almanya'ya 1968'de geldiğini, ömürlerini bu ülke için verdiklerini belirten Sivaslı Şahin, "Almanya demokrat, çağdaş, uygar ve adil bir ülke. Bu insanların önüne neden geçilmiyor? Eşim rapor aldı. Saldırgana dava açacağız ve saldırının peşini bırakmayacağız" dedi. Aileye, DİTİB Eyalet Birliği Üyesi Hasan Kortak da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet UZUN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Pis Türk’ diyerek saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN