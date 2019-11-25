‘Pis Türk’ diyerek saldırdı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hannover kenti ana tren istasyonunda geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Şengül Şahin'in (65) eşi SABAH'a konuştu. Eşinin o gün hastanedeki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Yusuf Şahin, "Saldırgan 'Pis Türk' diye bağırdıktan sonra sırt çantasıyla birkaç kez vurmuş. Eşim o günden beri evde ve ağlıyor. Saldırının tekrarlanmasından korkuyor" diye konuştu.Almanya'ya 1968'de geldiğini, ömürlerini bu ülke için verdiklerini belirten Sivaslı Şahin, "Almanya demokrat, çağdaş, uygar ve adil bir ülke. Bu insanların önüne neden geçilmiyor? Eşim rapor aldı. Saldırgana dava açacağız ve saldırının peşini bırakmayacağız" dedi. Aileye, DİTİB Eyalet Birliği Üyesi Hasan Kortak da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.